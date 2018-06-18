В Японии в результате мощного землетрясения погибли 3 человека, ранены по меньшей мере 217

Землетрясение магнитудой 6,1 привел к жертвам и транспортному коллапсу
В Японии в результате мощного землетрясения магнитудой 6,1, произошедшего в префектуре Осака, погибли три человека, еще как минимум 217 человек получили ранения. Об этом аовідомляє NYT.
Также сообщается, что движение скоростных и обычных поездов на юго-западе Японии практически полностью остановлено.
По информации NHK, одной из погибших оказалась 9-летняя девочка, которую придавило стеной возле школьного бассейна. Кроме того, землетрясение унесло жизни еще двух пожилых людей. Один из них погиб при обрушении стены, второй с травмами был доставлен в госпиталь, где и умер.
В свою очередь издание Japan Times называет землетрясение "одним из самых мощных за последнее десятилетие".
身バレしちゃうけどこれはヤバみが深い pic.twitter.com/UinC3cQtzv— RRR (@Rsan0614MC) June 17, 2018
地震の影響で高槻駅水漏れしてる... pic.twitter.com/SwRQ4nE9iS— こ う へ い (@Kohei_miz) June 17, 2018
地震でUSJのチケットブースのガラスが割れたのが話題になっていますが— Haru【L. O. B.】 (@harulob) June 18, 2018
あれはもしもの時にドアが開かなくなったりして
中にいる人が閉じ込められないように一定の圧力が掛かったら割れるように設計されています
RTよろしくお願いします pic.twitter.com/d94yd9IntM
研究室が大変なことに、、 pic.twitter.com/9T36nkHEJP— はやし (@as_goma) June 17, 2018
Напомним, ранее сообщалось, что в результате землетрясения прервана подача электроэнергии примерно в 170 тыс. квартир и индивидуальных домов. Объекты атомной энергетики не пострадали, радиационный фон в атомных станций остается в норме.
Также сообщалось о гибели ребенка.