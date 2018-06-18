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В Японии в результате мощного землетрясения погибли 3 человека, ранены по меньшей мере 217

НовостиПроисшествия    18.06.2018 - 08:50
Фото: землетрясение в Японии (Kyodo)
Фото: землетрясение в Японии (Kyodo)

Землетрясение магнитудой 6,1 привел к жертвам и транспортному коллапсу

В Японии в результате мощного землетрясения магнитудой 6,1, произошедшего в префектуре Осака, погибли три человека, еще как минимум 217 человек получили ранения. Об этом аовідомляє NYT.

Также сообщается, что движение скоростных и обычных поездов на юго-западе Японии практически полностью остановлено.

По информации NHK, одной из погибших оказалась 9-летняя девочка, которую придавило стеной возле школьного бассейна. Кроме того, землетрясение унесло жизни еще двух пожилых людей. Один из них погиб при обрушении стены, второй с травмами был доставлен в госпиталь, где и умер.

В свою очередь издание Japan Times называет землетрясение "одним из самых мощных за последнее десятилетие".

Напомним, ранее сообщалось, что в результате землетрясения прервана подача электроэнергии примерно в 170 тыс. квартир и индивидуальных домов. Объекты атомной энергетики не пострадали, радиационный фон в атомных станций остается в норме.

Также сообщалось о гибели ребенка.

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Теги публикации: Япония, землетрясение, Жертвы, раненые  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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