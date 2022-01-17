В Японии резко отреагировали на запуск баллистических ракет со стороны Северной Кореи

"Мы решительно осуждаем ряд действий Северной Кореи, в том числе неоднократные запуски баллистических ракет, угрожающих миру и безопасности Японии, региона и международного сообщества", - заявил генеральный секретарь Кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

Запуск двух баллистических ракет малой дальности из района Сунань, на территории которого расположен международный аэропорт Пхеньяна, произошел утром в понедельник, 17 января.

Японский премьер-министр Фумио Кисида поручил своему правительству сделать все возможное для сбора информации о ракетах, пролетевших, по словам главы Минобороны страны Нобуо Киси.

Береговая охрана Японии выпустила предупреждение для судов, путешествующих по японским водам, чтобы они остерегались возможных атак. В то же время, никаких сообщений о фактическом повреждении судов или самолетов пока нет. Тем временем в канцелярии премьера Японии создали кризисный штаб.