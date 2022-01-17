В Японії різко відреагували на запуск балістичних ракет з боку Північної Кореї

"Ми рішуче засуджуємо ряд дій Північної Кореї, в тому числі неодноразові запуски балістичних ракет, що загрожують миру і безпеці Японії, регіону і міжнародного співтовариства", - заявив генеральний секретар Кабінету міністрів Японії Хірокадзу Мацуно.

Запуск двох балістичних ракет малої дальності з району Сунань, на території якого розташований Міжнародний аеропорт Пхеньяна, стався вранці в понеділок, 17 січня.

Японський прем'єр-міністр Фуміо Кісіда доручив своєму уряду зробити все можливе для збору інформації про ракети, що пролетіли, за словами глави Міноборони країни Нобуо Кісі.

Берегова охорона Японії випустила попередження для суден, які подорожують японськими водами, щоб вони остерігалися можливих атак. У той же час, ніяких повідомлень про фактичне пошкодження суден або літаків поки немає. Тим часом у канцелярії прем'єра Японії створили кризовий штаб.