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В Японии резко отреагировали на запуск баллистических ракет со стороны Северной Кореи

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Япония, Понедельник 17 января 2022 05:59
В Японии резко отреагировали на запуск баллистических ракет со стороны Северной Кореи Фото: в Японии резко отреагировали на запуск баллистических ракет со стороны КНДР (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

В правительстве Японии резко отреагировали на запуск сразу двух вероятных баллистических ракет со стороны Корейской Народно-Демократической Республики. Ракеты пролетели около 300 км и приземлились за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Associated Press.

"Мы решительно осуждаем ряд действий Северной Кореи, в том числе неоднократные запуски баллистических ракет, угрожающих миру и безопасности Японии, региона и международного сообщества", - заявил генеральный секретарь Кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

Запуск двух баллистических ракет малой дальности из района Сунань, на территории которого расположен международный аэропорт Пхеньяна, произошел утром в понедельник, 17 января.

Японский премьер-министр Фумио Кисида поручил своему правительству сделать все возможное для сбора информации о ракетах, пролетевших, по словам главы Минобороны страны Нобуо Киси.

Береговая охрана Японии выпустила предупреждение для судов, путешествующих по японским водам, чтобы они остерегались возможных атак. В то же время, никаких сообщений о фактическом повреждении судов или самолетов пока нет. Тем временем в канцелярии премьера Японии создали кризисный штаб.

Ранее мы писали, что Северная Корея в четвертый раз за месяц запустила неизвестный снаряд в сторону Японского моря.

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