В Японии решили сбросить в море радиоактивную воду с "Фукусимы-1"

Совет специалистов при правительстве Японии согласился с планом сбрасывания радиоактивной воды, скопившейся на АЭС "Фукусима-1", в море или в атмосферу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK.

Отмечается, что вода, которая использовалась для охлаждения расплавленного ядерного топлива после аварии на АЭС в марте 2011 года, прошла обработку с целью удаления значительного количества радиоактивных материалов. Однако в воде еще остались тритий и некоторые другие вещества, а ее запасы, накопленные примерно в 1000 резервуарах, составили около 1,2 млн тонн.

Специалисты, рассматривают варианты разбавления радиоактивной воды и сброса ее в море, а также испарения в атмосферу. Отмечается, что оба способа соответствуют разным требованиям, в том числе и экологическим.

По мнению членов совета специалистов, это вполне реальные проекты, поскольку они почти не оказывают влияния на окружающую среду и здоровье людей.

Напомним, в Японии скончался первый пострадавший от облучения на "Фукусиме".

Ранее правительство Японии пересмотрело график работ на закрытой АЭС "Фукусима-1" по извлечению отработанного ядерного топлива.

Как известно, авария на АЭС "Фукусима-1" произошла в марте 2011 года, когда в результате удара цунами на станции вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения.

В результате в трех энергоблоках расплавилось топливо, которое прожгло защитные корпуса реакторов. Большие территории в Японии подвергшихся радиоактивному загрязнению, из района размещения станции пришлось эвакуировать десятки тысяч людей.