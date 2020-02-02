У Японії вирішили скинути в море радіоактивну воду з "Фукусіми-1"

Рада фахівців при уряді Японії погодилася з планом скидання радіоактивної води, накопиченої на АЕС "Фукусіма-1", в море або в атмосферу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK.

Зазначається, що вода, яка використовувалася для охолодження розплавленого ядерного палива після аварії на АЕС в березні 2011 року, пройшла обробку з метою видалення значної кількості радіоактивних матеріалів. Однак у воді ще залишилися тритій і деякі інші речовини, а її запаси, накопичені приблизно в 1000 резервуарах, сягнули близько 1,2 млн тонн.

Фахівці, розглядають варіанти розбавлення радіоактивної води та скидання її у море, а також випаровування в атмосферу. Зазначається, що обидва способи відповідають різним вимогам, в тому числі й екологічні.

На думку членів ради фахівців, це цілком реальні проекти, оскільки вони майже не справляють впливу на довкілля та здоров'я людей.

Нагадаємо, в Японії помер перший постраждалий від опромінення на "Фукусімі".

Раніше уряд Японії переглянув графік робіт на закритій АЕС "Фукусіма-1" щодо вилучення відпрацьованого ядерного палива.

Як відомо, аварія на АЕС "Фукусіма-1" сталася в березні 2011 року, коли внаслідок удару цунамі на станції вийшли з ладу системи енергопостачання й охолодження.

У результаті у трьох енергоблоках розплавилося паливо, яке пропалило захисні корпуси реакторів. Великі території в Японії зазнали радіоактивного забруднення, з району розміщення станції довелося евакуювати десятки тисяч людей.