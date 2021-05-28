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Дети

В Японии разрешили вакцину Pfizer для детей от 12 лет

Автор: Андрей Василюк

Япония намерена разрешить вакцину против COVID-19 компании Pfizer для около 4 миллионов детей в возрасте от 12 до 15 лет. Прививки детей планируют начать уже с понедельника, 31 мая.

Об этом заявил министр здравоохранения Японии Норихиса Тамура 28 мая, передает Japantimes.

Отмечается, что Коллегия Министерства здравоохранения в пятницу рекомендовала смягчить возрастное ограничение. Тамура заявил, что решение вступит в силу после того, как правительство внесет изменения в свои руководящие принципы по экстренному использованию вакцины.

"Я хотел бы, чтобы детей прививали как можно скорее, поэтому я хотел бы попросить органы местного самоуправления упорядочить систему для этого", - сказал он журналистам.

5 мая в Канаде Министерство здравоохранения одобрило использование вакцины Pfizer-BioNTech для детей в возрасте от 12 лет. По данным ведомтсва, коэффициент безопасности вакцины Pfizer-BioNTech для детей от 12 до 15 лет аналогичный коэффициенту безопасности, что наблюдается у пожилых людей.

Администрация США по вопросам пищевых продуктов и медикаментов также позволила вакцину Pfizer для детей в возрасте от 12 до 15 лет.

Компания Pfizer еще 31 марта заявила, что ее вакцина против COVID-19 оказалась на 100% эффективной для подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Результаты были получены в ходе третьего этапа клинических испытаний.

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