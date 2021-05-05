В США вакцину Pfizer разрешат применять детям от 12 лет
Администрация по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) США готовится на следующей неделе разрешить использование вакцины Pfizer против COVID-19 для детей от 12 лет. Сейчас препарат разрешен людям от 16 лет.
Об этом сообщает "Голос Америки".
Правительственное агентство изучает данные исследования, предоставленных компанией Pfizer, где участвовали 2260 детей от 12 лет. В этой группе препарат показал стопроцентную эффективность, а также хорошо воспринялся детским организмом.
На данный момент Pfizer еще проводит исследования эффективности своего препарата на детях от 2 до 11 лет. Результаты тестов обещают обнародовать в сентябре.
В Украине уже началась вакцинация препаратом Pfizer. МОЗ планирует в течение мая получить почти 1 млн доз вакцины.
Ранее сообщалось, что Минздрав рассчитывает, что в мае 2021 года Украина получит почти миллион доз вакцины от Pfizer.
Отметим, в двух странах обнаружили поддельную вакцину Pfizer. При этом одну такую подделку продавали почти за тысячу долларов.