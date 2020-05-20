В Японии расследуют утечку секретных данных о новой сверхзвуковой ракете

Министерство обороны Японии подозревает, что некоторые секретные данные, касающиеся новейшей сверхзвуковой ракеты, были похищены хакерами. Правоохранительные органы начали расследование.

Об этом сообщает The Japan Times.

Як сообщается, в министерстве допускают, что данные о требованиях к техническим характеристикам ракеты были похищены в ходе массированной хакерской атаки. Это могло произойти в тот момент, когда ведомство рассылало данные их компаниям оборонного сектора для проведения тендера на размещение заказа.

Как отмечается, новая ракета относится к типу, используемому Соединенными Штатами, Китаем и Россией. Она развивает сверхзвуковую скорость, может преодолевать значительные расстояния и системы противоракетной обороны противника для нанесения точных ударов.

Напомним, корпорация Microsoft полагает, что хакерам из КНДР удалось похитить из компьютерных сетей ее клиентов в США важную информацию. По данным компании, хакеров интересовала информация о госслужащих, исследовательских организациях и ученых, которые занимались вопросами, касающимися ядерного нераспространения.