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В Японии провели успешный запуск космического корабля на орбиту МКС

Новости » В мире     20.05.2020 - 22:44
В Японии провели успешный запуск космического корабля на орбиту МКС
Фото: запуск космического корабля (pixabay)

Корабль доставит на МКС продовольствие и оборудование для исследований

Японский грузовой космический корабль HTV-9 успешно вышел на орбиту. Он направляется к Международной космической станции (МКС) для доставки около 4 тонн груза.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Сообщается, что запуск космического корабля был осуществлен в среду, 20 мая, в 20:31 из космодрома на острове Танэгасима (Япония). Стыковка запланирована на 25 мая.

Корабль должен доставить на МКС около 4 тонн груза, среди которого продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения научных исследований.

Ранее РБК-Украина писало, что компания SpaceX отложила запланированный на 17 мая пуск новой партии интернет-спутников системы Starlink. Пуск был отменен из-за переноса старта ракеты Atlas V с секретным военным беспилотным кораблем X-37B.

Также сообщалось, что в феврале был проведен успешный запуск ракеты-носителя среднего класса "Антарес" американско-украинского производства. Запуск ракеты состоялся в Центре космических полетов на острове Уоллопс (штат Вирджиния, США).

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины NASAМКСкосмический корабль
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