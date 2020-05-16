SpaceX отложила пуск интернет-спутников из-за запуска секретной военной станции

Иллюстративное фото (twitter.com/SpaceX)

SpaceX пришлось отменить пуск из-за переноса старта ракеты Atlas V с секретным военным беспилотным кораблем X-37B

Компания SpaceX отложила запланированный на 17 мая пуск новой партии интернет-спутников системы Starlink. Согласно новому графику запуск состоится 18 мая в 03:32 по местному времени (10:32 по киевскому)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter компании.

Отмечается, что из-за конфликта интересов пуск, который должен был состояться с мыса Канаверал, перенесли на сутки.

Вероятно, SpaceX пришлось отменить пуск из-за переноса старта ракеты-носителя Atlas V, которая несет на борту секретный военный беспилотный корабль X-37B Космического командования ВВС США. Старт должен был состояться также с мыса Канаверал 16 мая, но был перенесен на сутки из-за непогоды. Об этом сообщается в Twitter компании United Launch Alliance (ULA).

По данным портала nasaspaceflight, X-37B - это многоразовая орбитальная испытательная станция, которая может находиться на низкой околоземной орбите до нескольких лет. Она предназначена для проведения экспериментов в космосе, большая часть из которых засекречена. Это уже шестой полет X-37B, всего в распоряжении американских военных есть две такие станции.

Напомним, 23 апреля ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX в седьмой раз вывела на орбиту 60 интернет-спутников Starlink. На сегодня на орбите находится уже 420 космических аппаратов системы Starlink.

В общем SpaceX хочет вывести на орбиту 12 тысяч мини-спутников Starlink, а в будущем 30 тысяч для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты.

Автор: Надежда Собенко