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В космос запустили американо-украинскую ракету с грузовым кораблем

Новости » Экономика     16.02.2020 - 00:38
В космос запустили американо-украинскую ракету с грузовым кораблем
Фото: запуск ракеты "Антарес" (screen/youtube-Space Videos)

Корабль доставит на МКС полезный груз

Успешный запуск ракеты-носителя среднего класса "Антарес" американско-украинского производства состоялось в Центре космических полетов на острове Уоллопс (штат Вирджиния, США). Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу госпредприятия "Конструкторское бюро "Южное".

Отмечается, что 15 февраля в 22:21 по киевскому времени (15:21 по североамериканскому восточному времени) ракета вывела на орбиту 13-й автоматический грузовой корабль Cygnus, который должен доставить на МКС полезный груз массой 3750 кг по заказу NASA.

"Ракета-носитель состоит из двух ступеней и космического грузового корабля Cygnus (третья степень). Основную конструкцию первой ступени "Антарес" разработало КБ "Южное", а изготовил ПО "Южный машиностроительный завод им. А.М. Макарова" в кооперации с украинскими предприятиями "Хартрон-АРКОС" (Харьков), "Киевприбор" (Киев), "Хартрон-ЮКОМ" (Запорожье), "ЧЕЗАРА", "РАПИД" (Чернигов) и др.", - отметили в пресс-службе бюро.

Напомним, недавно Япония провела успешный запуск ракеты со спутником, предназначенным для сбора разведывательных данных.

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