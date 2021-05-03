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По Японии пронесся сильный торнадо: переворачивал автомобили и сносил крыши домов

Автор: Наталья Скороход

По Японии пронесся сильный торнадо, который переворачивал автомобили и сносил крыши домов. Всего пострадало 92 здания и несколько человек получили травмы.

Об этом сообщает The Japan times.

Стихия повредила 92 строения в городе префектуры Сидзуока в субботу. О повреждениях сообщили в воскресенье.

Сейчас метеорологи изучают возможность возникновения повторного торнадо после того, как многие здания в Сидзуоке были разрушены.

Издание уточняет, что в городе были сорваны крыши зданий, разбиты стеклянные окна и автомобили брошены на бок. Кроме того, городские власти заявили, что три человека получили легкие травмы.

Сильный ветер повалил на бок и опоры электроснабжения, что вызвало опасную ситуацию и привело к отключениям. Около 3200 домашних хозяйств пострадали от отключения электроэнергии.

В воскресенье жители убирали стекло и остатки черепицы, которыми была усеяна территория после торнадо. Люди говорят, что по всему кварталу яростно грохотали окна домов, а потом электричество отключили.

Напомним, в США на штат Алабама обрушился сильный торнадо. В результате погибли люди.

Ранее сообщалось, что торнадо обрушился на Северную Каролину. Там тоже погибли люди.

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