По Японії пронісся сильний торнадо: перевертав автомобілі та зносив дахи будинків

По Японії пронісся сильний торнадо, який перевертав автомобілі та зносив дахи будинків. Всього постраждало 92 будівлі та кілька людей отримали травми.
Про це повідомляє The Japan times.
Стихія пошкодила 92 будови в місті префектури Сідзуока в суботу. Про пошкодження повідомили в неділю.
Зараз метеорологи вивчають можливість виникнення повторного торнадо після того, як багато будівель в Сідзуоці були зруйновані.
Видання уточнює, що в місті були зірвані дахи будівель, розбиті скляні вікна і автомобілі кинуті на бік. Крім того, міська влада заявила, що три людини отримали легкі травми.
Сильний вітер повалив на бік і опори електропостачання, що викликало небезпечну ситуацію і призвело до відключень. Близько 3200 домашніх господарств постраждали від відключення електроенергії.
У неділю жителі прибирали скло і залишки черепиці, якими була всіяна територія після торнадо. Люди кажуть, що по всьому кварталу люто гуркотіли вікна будинків, а потім електрику відключили.
Нагадаємо, в США на штат Алабама наскочив сильний торнадо. В результаті загинули люди.
Раніше повідомлялося, що торнадо наскочив на Північну Кароліну. Там теж загинули люди.