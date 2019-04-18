На востоке Тайваня произошло землетрясение, из школ эвакуировали детей

Иллюстративное фото (nsf.gov)

Из-за землетрясения было приостановлено движение метрополитена

На восточном побережье Тайваня произошло землетрясение магнитудой 6,1, что следует из данных Геологической службы США (USGS). Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters и Taiwan News.

В частности, очаг землетрясения находился в 9 км от города Хуалянь на глубине 20 км, оно произошло в 8:01 по киевскому времени.

Так, по данным Reuters, в результате землетрясения в Тайбэе временно приостановил работу метрополитен, а детей эвакуировали из зданий школ.

Кроме того, как сообщает издание Taiwan News, временно было прекращено обслуживание аэропорта Тайбэя, приостановлено движение по железным дорогам. Указано, что на железнодорожной станции Хуаляня сломался водопровод, который затопил зал ожидания.

Также сообщается, что некоторые участки дороги, проходящие по гористой местности, закрыли из-за опасности оползней. В результате также были повреждены некоторые здания.

Напомним, в конце марта вблизи греческого города Галаксиди произошло землетрясение магнитудой 5,3, в результате землетрясения никто не пострадал.

Ранее в Индонезии на территории острова Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 5,4. Толчки начались на глубине 60 км, эпицентр землетрясения находился в 51 км от города Посо - главного транспортного узла Сулавеси.

Как писало РБК-Украина, на западе Колумбии вечером 24 марта произошло сильное землетрясение магнитудой 6,1.