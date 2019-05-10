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У Японії стався потужний землетрус, що міг викликати цунамі

Новини » Надзвичайні події    10.05.2019 - 04:49
У Японії стався потужний землетрус, що міг викликати цунамі
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Землетрус зачепив острів Кюсю, де розташовані атомні станції

У Японії у південно-східній частині острова Кюсю стався землетрус магнітудою 6,3, що могло призвести до цунамі. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на телеканал NHK.

Зазначається, що землетрус стався у п'ятницю, 10 травня. Осередок підземних поштовхів залягав на глибині 20 км в районі префектури Міядзакі. Через деякий час попередження про цунамі було знято, оскільки загроза минула.

Зазначимо, що на острові Кюсю розташовуються атомні електростанції, проте жодна з них внаслідок землетрусу не постраждала. Витоків радіоактивних речовин не зафіксовано. 

Наразі відомостей про жертви, руйнування, неполадки енергомереж чи збої у роботі транспортних та комунальних систем не надходило.

Нагадаємо, у лютому 2019 внаслідок землетрусу магнітудою 5,7 на північному японському острові Хоккайдо постраждали щонайменше три людини. Понад 70 житлових будинків тоді залишилися без водопостачання. Також у регіоні частково було припинено залізничне сполучення.

А нещодавно у Папуа - Новій Гвінеї на східному узбережжі країни стався землетрус магнітудою 7,2.

 

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