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В Японии произошло мощное землетрясение

НовостиПроисшествия    17.06.2018 - 14:14
Иллюстративное фото (nsf.gov)
Иллюстративное фото (nsf.gov)

Информация о пострадавших и ущербе пока отсутствует

В Японии, в районе префектуры Гумма, расположенной в центре острова Хонсю, сегодня, 17 июня, произошло землетрясение магнитудой 4,7. Об этом сообщает издание The Mainichi со ссылкой на данные Японского метеорологического управления.

Как сообщается, очаг землетрясения находился на глубине 20 км под поверхностью земли.

Согласно данным Японского метеорологического управления, угрозы цунами нет. Подача электричества в зоне подземного толчка осуществляется стабильно.

Напомним, ранее возле индонезийского острова Сумарта в Индийском океане произошли три землетрясения.

 

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Теги публикации: землетрясение, Япония, цунами  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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