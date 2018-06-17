В Японії стався потужний землетрус

Інформація про потерпілих і збитки наразі відсутня

В Японії, в районі префектури Гумма, розташованої в центрі острова Хонсю, сьогодні, 17 червня, стався землетрус магнітудою 4,7. Про це повідомляє видання The Mainichi з посиланням на дані Японського метеорологічного управління.

Як повідомляється, осередок землетрусу знаходився на глибині 20 км під поверхнею землі.

Згідно з даними Японського метеорологічного управління, загрози цунамі немає. Подача електрики в зоні підземного поштовху здійснюється стабільно.

Нагадаємо, раніше біля індонезійського острова Сумарта в Індійському океані сталися три землетруси.