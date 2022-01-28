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В Японии произошло извержение вулкана Сакура-дзима

Автор: Анастасия Рокитна

Вулкан Сакура-дзима выбросил большие клубы дыма и пепла над островом Кюсю (Япония). Этот вулкан считается одним из самых активных вулканов в мире.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The National.

Вулкан также находится вблизи побережья Кагосимы, города с населением около 600 тысяч человек. Из-за своего взрывного потенциала Сакура-дзима считается очень опасным вулканом, и метеорологи за ним тщательно следят.

Его крупнейшие извержения произошли между 1471 и 1476 годами, и в 1914 году.

Напомним, в январе произошло извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в Тихом океане.

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Япония