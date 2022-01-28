В Японії сталося виверження вулкана Сакура-дзіма

Вулкан Сакура-дзіма викинув великі клуби диму та попелу над островом Кюсю (Японія). Цей вулкан вважається одним з найактивніших вулканів у світі.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The National.
Вулкан також знаходиться поблизу узбережжя Кагосіми, міста з населенням близько 600 тисяч людей. Через свій вибуховий потенціал Сакура-дзіма вважається дуже небезпечним вулканом, і метеорологи за ним ретельно стежать.
Його найбільші виверження відбулися між 1471 і 1476 роками, та в 1914 році.
Нагадаємо, у січні сталось виверження підводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай у Тихому океані.