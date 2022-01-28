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В Японії сталося виверження вулкана Сакура-дзіма

Автор: Анастасія Рокитна

Вулкан Сакура-дзіма викинув великі клуби диму та попелу над островом Кюсю (Японія). Цей вулкан вважається одним з найактивніших вулканів у світі.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The National.

Вулкан також знаходиться поблизу узбережжя Кагосіми, міста з населенням близько 600 тисяч людей. Через свій вибуховий потенціал Сакура-дзіма вважається дуже небезпечним вулканом, і метеорологи за ним ретельно стежать.

Його найбільші виверження відбулися між 1471 і 1476 роками, та в 1914 році.

Нагадаємо, у січні сталось виверження підводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай у Тихому океані.

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Японія