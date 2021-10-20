В Японии произошло извержение вулкана: людей просят держаться подальше от горы Асо

На юге Японии произошло извержение вулкана 20 октября. Туристов и жителей просят держаться подальше от опасной горы Асо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АВС News .

Главный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно заявил, что сообщений о пострадавших и травмированных в результате извеожения пока не поступало.

На японских телеканалах показывают огромный столб дыма. Отмечается, что дым поднялся на 3,5 километра (11480 футов) над кратером, а пирокластический поток вылился на 1,3 километра (0,8 мили) вниз по западному склону горы.

Взрыв сдул вулканические породы на расстояние 900 метров (2950 футов) от кратера, а пепел обнаружен в нескольких городах в Кумамото и соседних префектурах Миядзаки.

Предупреждение было выпущено для города Асо и двух близлежащих городов в префектуре Кумамото, которая находится в северо-центральной части южного острова Кюсю.