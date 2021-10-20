В Японії сталося виверження вулкана: людей просять триматися подалі від гори Асо

На півдні Японія сталося виверження вулкана 20 жовтня. Туристів і жителів просять триматися подалі від небезпечної гори Асо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АВС News .

Головний секретар Кабінету Міністрів Хірокадзу Мацуно заявив, що повідомлень про постраждалих і травмованих в результаті повідомлення поки не надходило.

На японських телеканалах показують величезний стовп диму. Зазначається, що дим піднявся на 3,5 кілометра (11480 футів) над кратером, а пірокластичний потік вилився на 1,3 кілометра (0,8 милі) вниз по західному схилу гори.

Вибух здув вулканічні породи на відстань 900 метрів (2950 футів) від кратера, а попіл виявлений в декількох містах в Кумамото і сусідніх префектурах Міядзакі.

Попередження було випущено для міста Асо і двох прилеглих міст в префектурі Кумамото, яка знаходиться в північно-центральній частині Південного острова Кюсю.