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В Японії сталося виверження вулкана: людей просять триматися подалі від гори Асо

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Японія, Середа 20 жовтня 2021 23:22
В Японії сталося виверження вулкана: людей просять триматися подалі від гори Асо Фото: в Японії сталося виверження вулкана (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

На півдні Японія сталося виверження вулкана 20 жовтня. Туристів і жителів просять триматися подалі від небезпечної гори Асо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АВС News.

Головний секретар Кабінету Міністрів Хірокадзу Мацуно заявив, що повідомлень про постраждалих і травмованих в результаті повідомлення поки не надходило.

На японських телеканалах показують величезний стовп диму. Зазначається, що дим піднявся на 3,5 кілометра (11480 футів) над кратером, а пірокластичний потік вилився на 1,3 кілометра (0,8 милі) вниз по західному схилу гори.

Вибух здув вулканічні породи на відстань 900 метрів (2950 футів) від кратера, а попіл виявлений в декількох містах в Кумамото і сусідніх префектурах Міядзакі.

Попередження було випущено для міста Асо і двох прилеглих міст в префектурі Кумамото, яка знаходиться в північно-центральній частині Південного острова Кюсю.

Відзначається, що вулкан Асо неодноразово вивергався, іноді зі смертельним результатом. В результаті виверження в 1953 році шестеро людей загинули і понад 90 отримали поранення

Нагадаємо про виверження вулкана на Канарах на острові Ла-Пальма. Там жителів довелося евакуювати, оскільки через попіл люди не можуть дихати.

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