В Японії сталося виверження вулкана: людей просять триматися подалі від гори Асо
На півдні Японія сталося виверження вулкана 20 жовтня. Туристів і жителів просять триматися подалі від небезпечної гори Асо.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АВС News.
Головний секретар Кабінету Міністрів Хірокадзу Мацуно заявив, що повідомлень про постраждалих і травмованих в результаті повідомлення поки не надходило.
На японських телеканалах показують величезний стовп диму. Зазначається, що дим піднявся на 3,5 кілометра (11480 футів) над кратером, а пірокластичний потік вилився на 1,3 кілометра (0,8 милі) вниз по західному схилу гори.
Вибух здув вулканічні породи на відстань 900 метрів (2950 футів) від кратера, а попіл виявлений в декількох містах в Кумамото і сусідніх префектурах Міядзакі.
Попередження було випущено для міста Асо і двох прилеглих міст в префектурі Кумамото, яка знаходиться в північно-центральній частині Південного острова Кюсю.
Відзначається, що вулкан Асо неодноразово вивергався, іноді зі смертельним результатом. В результаті виверження в 1953 році шестеро людей загинули і понад 90 отримали поранення
Нагадаємо про виверження вулкана на Канарах на острові Ла-Пальма. Там жителів довелося евакуювати, оскільки через попіл люди не можуть дихати.