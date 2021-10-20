В Японии произошло извержение вулкана: альпинистов эвакуируют

Местные власти заявили, что пока нет никакой информации о пострадавших или погибших, сейчас работают над эвакуацией альпинистов на горе.

Главное метеорологическое управление Японии сегодня зафиксировало извержение в 11:43 по местному времени в кратере Накадаке,

Вместе с тем были зафиксированы выбросы вулканических камней на расстояние 1 километра и жителей предупредили о возможных выбросах до 2 км.

Сейчас в регионе объявлен 3 уровень вулканической опасности по 5-балльной шкале, что означает запрет на приближение и восхождение на гору.