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В Японии произошло извержение вулкана: альпинистов эвакуируют

Автор: Мария Кучерявец

На юго-западе Японии произошло извержение вулкана Асо. Вследствие чего столб густого дыма поднялся на высоту 3500 метров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo News.

Местные власти заявили, что пока нет никакой информации о пострадавших или погибших, сейчас работают над эвакуацией альпинистов на горе.

Главное метеорологическое управление Японии сегодня зафиксировало извержение в 11:43 по местному времени в кратере Накадаке,

Вместе с тем были зафиксированы выбросы вулканических камней на расстояние 1 километра и жителей предупредили о возможных выбросах до 2 км.

Сейчас в регионе объявлен 3 уровень вулканической опасности по 5-балльной шкале, что означает запрет на приближение и восхождение на гору.

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Япония