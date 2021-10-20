В Японії сталося виверження вулкану: альпіністів евакуюють

Місцева влада заявила, що наразі немає жодної інформації про постраждалих чи загиблих, наразі працюють над евакуацією альпіністів на горі.

Головне метеорологічне управління Японії сьогодні зафіксувало виверження об 11:43 за місцевим часом у кратері Накадаке,

Разом з тим було зафіксовано викиди вулканічних каменів на відстань 1 кілометра та попередили жителів про можливі викиди до 2 км.

Наразі в регіоні оголошено 3 рівень вулканічної небезпеки по 5-бальній шкалі, що означає заборону на наближення і сходження на гору.