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Японии предложили присоединиться к оборонному альянсу AUKUS, - СМИ

Фото: Японии предложили присоединиться к AUKUS (pixabay.com)
Автор: Наталья Юрченко

Япония получила неофициальное предложение о присоединении к Индо-Тихоокеанскому оборонному альянсу AUKUS. Его членами являются Австралия, США и Великобритания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на японское издание Sankei.

По данным СМИ, страны AUKUS заинтересованы в использовании японских технологических возможностей. В частности, для разработки гиперзвукового оружия и усиления возможностей радиоэлектронной борьбы.

Также члены альянса хотят сотрудничать в сферах кибернетики, квантовых технологий и искусственного интеллекта.

В правительстве Японии существуют положительные мнения о присоединении к альянсу. Однако власти все же намерены оценить эффекта от участия, поскольку существуют двусторонние рамки сотрудничества с тремя странами.

Напомним, Япония поддержала санкции против России и заморозила активы Сбербанка и Альфа-банка.

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