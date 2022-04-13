Японии предложили присоединиться к оборонному альянсу AUKUS, - СМИ

Япония получила неофициальное предложение о присоединении к Индо-Тихоокеанскому оборонному альянсу AUKUS. Его членами являются Австралия, США и Великобритания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на японское издание Sankei.
По данным СМИ, страны AUKUS заинтересованы в использовании японских технологических возможностей. В частности, для разработки гиперзвукового оружия и усиления возможностей радиоэлектронной борьбы.
Также члены альянса хотят сотрудничать в сферах кибернетики, квантовых технологий и искусственного интеллекта.
В правительстве Японии существуют положительные мнения о присоединении к альянсу. Однако власти все же намерены оценить эффекта от участия, поскольку существуют двусторонние рамки сотрудничества с тремя странами.
Напомним, Япония поддержала санкции против России и заморозила активы Сбербанка и Альфа-банка.
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