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В Японии повышен уровень опасности из-за извержения вулкана 

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Япония, Пятница 17 сентября 2021 09:02
В Японии повышен уровень опасности из-за извержения вулкана  Фото: в Японии повышен уровень опасности из-за извержения вулкана (wikimedia.org/byRay_go)
Автор: Мария Кучерявец

На юго-западном острове Суваносе в Японии произошло извержение вулкана. Метеорологическое агентство повысило уровень опасности до 3 по 5-балльной шкале,

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japantimes.

В частности, объявление третьего уровня означает, что жителям запрещено приближаться к горе менее чем на 2 км.

Агентство также предупредило о возможности выброса в воздух больших камней в радиусе 2 км от кратера 799-метровой горы в селе Тосима.

Указано, что в кратере произошли множественные взрывы. После извержения правительство экстренно созвало офис связи в кабинете премьер-министра для сбора информации.

Известно, что Суваносе, вулканический остров с населением менее 100 человек, расположенный к югу от самого южного главного острова Японии - Кюсю.

Информации о пострадавших на острове нет.

При этом ближайшая деревня находится в 4 км от вулкана, настоящее время в ней проживают около 100 человек.

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