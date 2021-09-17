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В Японії підвищено рівень небезпеки через виверження вулкана 

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Японія, П'ятниця 17 вересня 2021 09:02
В Японії підвищено рівень небезпеки через виверження вулкана  Фото: в Японії підвищено рівень небезпеки через виверження вулкана (wikimedia.org/byRay_go)
Автор: Марія Кучерявець

На південно-західному острові Суваносе в Японії сталося виверження вулкану. Метеорологічне агентство підвищило рівень небезпеки до 3 за 5-бальною шкалою,

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japantimes.

Зокрема, оголошення третього рівня означає, що мешканцям не повинні наближатися до гори менш ніж на 2 км.

Агентство також попередило про можливість викиду в повітря великих каменів в радіусі 2 км від кратера 799-метрової гори в селі Тосима.

Вказано, що в кратері відбулися множинні вибухи. Після виверження уряд екстернно но скликав офіс зв'язку в кабінеті прем'єр-міністра для збору інформації.

Відомо, що Суваносе, вулканічний острів з населенням менш як 100 осіб, розташований на південь від самого південного головного острова Японії - Кюсю.

Інформації про потерпілих на острові немає.

При цьому найближче село знаходиться в 4 км від вулкана, нині в ньому проживають близько 100 осіб.

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