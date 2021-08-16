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В Японии подводный вулкан создал новый остров после извержения

Автор: Сергей Пышкин

Береговая охрана Японии обнаружила новый остров на территории страны. Оказалось, что он образовался в результате извержения вулкана.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Kyodo News.

Отмечается, что остров был обнаружен в воскресенье, а извержение произошло в пятницу. Метеорологическое агентство Японии предупредило о большом количестве дыма и пепла рядом с новым островом. Также ожидается повторное извержение подводного вулкана из-за его активности.

Новый остров имеет диаметр в 1 километр и по форме напоминает букву "С".

Последний раз подобные явления в результате извержения вулкана наблюдались в 1904, 1914 и 1986 годах, однако все они уже затоплены.

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Япония