В Японии подводный вулкан создал новый остров после извержения

Отмечается, что остров был обнаружен в воскресенье, а извержение произошло в пятницу. Метеорологическое агентство Японии предупредило о большом количестве дыма и пепла рядом с новым островом. Также ожидается повторное извержение подводного вулкана из-за его активности.

Новый остров имеет диаметр в 1 километр и по форме напоминает букву "С".

Последний раз подобные явления в результате извержения вулкана наблюдались в 1904, 1914 и 1986 годах, однако все они уже затоплены.