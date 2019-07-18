В Японии подожгли студию аниме, есть жертвы

В Японском городе Киодо произошел пожар на студии по производству аниме. В результате погиб человек, передает РБК-Украина со ссылкой на The Japan Times.

Отмечается, что пожар в здании студии Kyoto Animation Co возник в результате поджега. Сейчас несколько человек после пожара находятся без сознания. В общей сложности в результате поджега пострадали 40 человек.

Сообщается, что полиция на месте происшествия задержала 41-летнего подозреваемого в поджеге. Задержанного также доставили в больницу.

По словам очевидцев, пожару предшествовал звук, похожий на хлопок. В результате пожара сильно пострадали второй и третий этаж трехэтажного здания студии.

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