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В Японії підпалили студію аніме, є жертви

Новини » Надзвичайні події    18.07.2019 - 07:47
В Японії підпалили студію аніме, є жертви
Фото: пожежа в Японії (twitter.com/japantimes)

В результаті пожежі на студії загинув один чоловік, ще 40 людей постраждали

В Японському місті Кіодо сталася пожежа на студії з виробництва аніме. В результаті загинула одна людина, передає РБК-Україна з посиланням на The Japan Times.

Наголошується, що пожежа в будівлі студії Kyoto Animation Co виникла в результаті підпалу. Зараз кілька людей після пожежі знаходяться без свідомості. Загалом в результаті виникнення вогню постраждали 40 осіб.

Повідомляється, що поліція на місці події затримала 41-річного підозрюваного у підпал. Затриманого також доставили в лікарню.

За словами очевидців, пожежі передував звук, схожий на хлопок. В результаті пожежі сильно постраждали другий і третій поверх триповерхової будівлі студії.

Нагадаємо, в центрі Херсона у понеділок ввечері, 8 липня, згорів автомобіль правниці, професійного адвоката, яка є довіреною особою кандидата в народні депутати по одному з виборчих округів у місті.

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