В Японии планируют отменить режим ЧП, введенный из-за COVID

В Японии режим чрезвычайного положения из-за COVID-19 планируют отменить в большинстве районов страны, поскольку ситуация с коронавирусом начала улучшаться. Ожидается, что режим ЧП могут отменить к концу сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

По словам министра здравоохранения страны Норихиса Тамура, темпы госпитализации больных и наличие мест в больницах будут определять, будет ли чрезвычайное положение в Токио и большей части страны отменено в конце месяца.

"Выслушав мнения экспертов, Кабинет министров примет окончательное решение", - заявил он.

Уровень заражения коронавирусом в Японии достиг максимума в прошлом месяце в ходе пятой волны пандемии, вызванной "Дельта" штаммом. В ответ на это правительство Японии ввело чрезвычайные ограничения, охватившие около 80% населения, которые, по словам чиновников, были необходимы для того, чтобы больницы не были перегружены.

Число новых ежедневных случаев заражения в Токио снизилось до 550 за последние дни, что составляет десятую часть от пикового значения в прошлом месяце.

На встрече экспертов в области здравоохранения губернатор Юрико Койке подчеркнул необходимость активизировать вакцинацию, заявив, что около 80% смертей от COVID-19 в Токио с августа были среди непривитых.