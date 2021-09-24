ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Японії планують скасувати режим НС, введений через COVID

Новость на русском →
П'ятниця 24 вересня 2021 11:10
В Японії планують скасувати режим НС, введений через COVID Фото: в Японії планують скасувати режим НС (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

В Японії режим надзвичайного стану через COVID - 19 планують скасувати в більшості районів країни, оскільки ситуація з коронавірусом почала поліпшуватися. Очікується, що режим НС можуть скасувати до кінця вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За словами міністра охорони здоров'я країни Норіхіса Тамура, темпи госпіталізації хворих і наявність місць в лікарнях визначатимуть, чи буде надзвичайний стан в Токіо і більшій частині країни скасовано в кінці місяця.

"Вислухавши думки експертів, Кабінет Міністрів прийме остаточне рішення", - заявив він.

Рівень зараження коронавірусом в Японії досяг максимуму в минулому місяці в ході п'ятої хвилі пандемії, викликаної "Дельта" штамом. У відповідь на це Уряд Японії ввів надзвичайні обмеження, що охопили близько 80% населення, які, за словами чиновників, були необхідні для того, щоб лікарні не були перевантажені.

Число нових щоденних випадків зараження в Токіо знизилося до 550 за останні дні, що становить десяту частину від пікового значення в минулому місяці.

На зустрічі експертів у галузі охорони здоров'я губернатор Юріко Койке підкреслив необхідність активізувати вакцинацію, заявивши, що близько 80% смертей від Covid-19 в Токіо з серпня були серед нещеплених.

Уряд розглядає можливість використання перевірки статусу вакцинації або негативних результатів на коронавірус як засіб ослаблення обмежень для бізнесу та мобільності людей.

Читайте РБК-Україна в Google News
Японія Надзвичайний стан Коронавірус
NEWS
Кандидат в канцлери від партії Меркель виступив за запуск "Північного потоку-2"
Кандидат в канцлери від партії Меркель виступив за запуск "Північного потоку-2"
DAILY
До Кабміну за грошима. "Нафтогаз" витратив усі резерви для закупівлі газу на зиму
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент До Кабміну за грошима. "Нафтогаз" витратив усі резерви для закупівлі газу на зиму