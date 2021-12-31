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В Японии отменили более 40 авиарейсов из-за сильных снегопадов

Автор: Артур Родивилов

Авиакомпании отменили около 40 внутренних рейсов в Японии из-за сильных снегопадов. Они идут в ряде префектур на побережье Японского моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK.

Изменения в расписании в основном затрагивают маршруты между Токио, Ниигатой и Тоямой.

По прогнозам синоптиков, в течение ближайших суток в Ниигате выпадет до 80 см снега. В Нагано высота снежного покрова составит 60 см.

Снегопад сопровождается сильным порывистым ветром до 25 м/с.

В связи с этим власти предупреждают о риске образования ледяной корки и снежных заносов на дорогах.

Напомним, 29 декабря непогода оставила без света более 165 населенных пунктов в Украине.

Отметим, 28 декабря вчера в Украину зашел мощный циклон, который спровоцировал штормовой ветер, метель и снегопады.

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Япония