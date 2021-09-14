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В Японии обнаружили посторонние вещества в вакцине Pfizer

Автор: Мария Кучерявец

В японском городе Сагамихара (префектура Канагава) медики обнаружили посторонние вещества в вакцине американской компании Pfizer. Примеси были зафиксированы в 18 ампулах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт префектуры.

Указано, медики на трех разных пунктах прививания обнаружили посторонние вещества в 18 доз вакцины во время визуального осмотра препаратов перед началом иммунизации.

Таким образом, прививание подозрительными вакцинами удалось избежать.

Кроме того, аналогичный случай обнаружения посторонних веществ в вакцине Pfizer был зафиксирован днем ранее в городе Камакура.

Вследствие чего, местные власти обратились к производителю с просьбой провести расследование.

Однако другие флаконы, из той же партии, будут использоваться в городах, поскольку медики заявили, что примесей в них замечено не было.

Напомним, ранее Япония прекратила использование 1,63 миллиона доз Moderna после обнаружения примесей в некоторых флаконах.

Добавим, в Японии два человека умерли после прививок вакциной Moderna от COVID-19, в которой было обнаружены посторонние вещества.

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ЯпонияВакцина от коронавируса