В Японии обнаружили посторонние вещества в вакцине Pfizer

Указано, медики на трех разных пунктах прививания обнаружили посторонние вещества в 18 доз вакцины во время визуального осмотра препаратов перед началом иммунизации.

Таким образом, прививание подозрительными вакцинами удалось избежать.

Кроме того, аналогичный случай обнаружения посторонних веществ в вакцине Pfizer был зафиксирован днем ранее в городе Камакура.

Вследствие чего, местные власти обратились к производителю с просьбой провести расследование.

Однако другие флаконы, из той же партии, будут использоваться в городах, поскольку медики заявили, что примесей в них замечено не было.