В Японии обеспокоены возможным размещением войск Китая на Соломоновых островах

Министры иностранных дел Японии, Фиджи и Палау выразили одинаковые опасения по поводу пакта о безопасности, недавно подписанного Китаем с Соломоновыми островами. Об этом заявил министр иностранных дел Ёсимаса Хаяши, завершая поездку в два тихоокеанских островных государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Times .

По мнению Японии, пакт может оказать значительное влияние на безопасность Тихого океана. В связи с этим Токио активизирует сотрудничество с США, Австралией и Новой Зеландией для обеспечения стабильности в регионе.

Хотя детали документа остаются неясными, по сообщениям, соглашение о безопасности позволяет Китаю размещать на островах Тихого океана свои вооруженные силы и швартовать суда. На отдельной встрече Хаяши и Айтаро решительно осудили Россию за ее продолжающуюся агрессию против Украины.