У Японії невідомий накинувся з ножем на школярів, є жертви

Фото: місце нападу (Twitter.com/firstpost)

Діти чекали автобус на зупинці, коли чоловік з ножем напав на них

В Японії невідомий чоловік накинувся з ножем на групу школярів, які чекали автобус на зупинці. У результае загинули двоє дітей, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Інцидент стався в місті Кавасакі рано вранці у втронік, 28 травня. Ще 19 осіб були поранені, серед них є діти 6-7 років.

Інформація про напад на автобусній зупинці надійшла в поліцію близько 8:00 ранку за місцевим часом. На місці події правоохоронці побачили поранених дітей. Їх доставіті в три міських лікарні.

Також поліція знайшла на остнановке і самого нападника - чоловіка 40 - 50 років, з ножовим пораненням в шию. Чоловіка затримали і госпіталізували, його стан важкий. На місці нападу поліція також виявила два ножа.

Нагадаємо, нещодавно в Київській області військовослужбовець Національної гвардії України в ході бійки поранив двох чоловіків ножем, в результаті чого один з них помер.