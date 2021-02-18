В Японии назначили новую главу оргкомитета Игр в Токио

Японский министр по делам Олимпиады Сэйко Хасимото подала в отставку со своего поста. Такое решение она приняла в связи с поступившим ей предложением возглавить оргкомитет "Токио-2020".

"Мне предложили занять пост главы оргкомитета Игр, в связи с чем я подала премьер-министру Есихидэ Суге заявление об отставке со своего министерского поста", - заявила она в четверг журналистам.

По ее словам, глава правительства поддержал ее и выразил надежду, что она на предполагаемом новом посту приложит все усилия для успешной подготовки к Играм.

Хасимото является титулованной спортсменкой. Она выступала в общей сложности семь раз на летних и зимних Олимпиадах. В 1992 году стала бронзовым призером в Альбервиле по конькобежному спорту на дистанции 1500 метров.

Помимо этого, японка обладает внушительным политическим опытом. С 1995 является депутатом японского парламента от правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). С сентября 2019 года занимает должность министра в правительстве и отвечает за подготовку к предстоящей Олимпиаде.