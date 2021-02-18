ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Японии назначили новую главу оргкомитета Игр в Токио

Новина українською → Токио, Четверг 18 февраля 2021 10:43
В Японии назначили новую главу оргкомитета Игр в Токио Фото: Сэйко Хасимото (GettyImages)
Автор: Андрей Козловский

Японский министр по делам Олимпиады Сэйко Хасимото подала в отставку со своего поста. Такое решение она приняла в связи с поступившим ей предложением возглавить оргкомитет "Токио-2020".

Об этом сообщает местное агентство Kyodo.

"Мне предложили занять пост главы оргкомитета Игр, в связи с чем я подала премьер-министру Есихидэ Суге заявление об отставке со своего министерского поста", - заявила она в четверг журналистам.

По ее словам, глава правительства поддержал ее и выразил надежду, что она на предполагаемом новом посту приложит все усилия для успешной подготовки к Играм.

Хасимото является титулованной спортсменкой. Она выступала в общей сложности семь раз на летних и зимних Олимпиадах. В 1992 году стала бронзовым призером в Альбервиле по конькобежному спорту на дистанции 1500 метров.

Помимо этого, японка обладает внушительным политическим опытом. С 1995 является депутатом японского парламента от правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). С сентября 2019 года занимает должность министра в правительстве и отвечает за подготовку к предстоящей Олимпиаде.

Напомним, ранее премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил, что Олимпийские игры пройдут в Токио в 2021 году и они должны вселить надежду на фоне глобальной пандемии COVID-19.

Также РБК-Украина писало, что Япония рассмотрит вариант проведения Олимпиады в Токио без зрителей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Олимпиада
NEWS
Под Радой протестуют "евробляхеры", требуют упростить растаможку авто
Под Радой протестуют "евробляхеры", требуют упростить растаможку авто
DAILY
Кто следующий. Будет ли Владимир Зеленский воевать с олигархами
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Кто следующий. Будет ли Владимир Зеленский воевать с олигархами