В Японії призначили нову очільницю оргкомітету Ігор у Токіо

Японський міністр у справах Олімпіади Сейко Хасімото подала у відставку зі свого поста. Таке рішення вона ухвалила у зв'язку з надійшли їй пропозицією очолити оргкомітет "Токіо-2020".

"Мені запропонували зайняти посаду голови оргкомітету Ігор, у зв'язку з чим я подала прем'єр-міністру Есихидэ Суге заяву про відставку з міністерської посади", - заявила вона в четвер журналістам.

За її словами, глава уряду підтримав її і висловив надію, що вона на новій посаді докладатиме всіх зусиль для успішної підготовки до Ігор.

Хасімото є титулованою спортсменкою. Вона виступала в загальній складності сім разів на літніх і зимових Олімпіадах. У 1992 році стала бронзовим призером в Альбервілі з ковзанярського спорту на дистанції 1500 метрів.

Крім цього, японка володіє значним політичним досвідом. З 1995 року є депутатом японського парламенту від правлячої Ліберально-демократичної партії (ЛДП). З вересня 2019 року займає посаду міністра в уряді і відповідає за підготовку до майбутньої Олімпіади.