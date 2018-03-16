В Японии намерены развивать потенциал вооружений

Либерально-демократическая партия Японии к маю 2018 года подготовит рекомендации правительству страны с целью развития потенциала японских сил самообороны при нанесении ударов по базам возможного противника. Об этом сообщает Kyodo.

Как отмечается, речь идет о принятии на вооружение средств для контратаки по пусковым установкам баллистических ракет в случае непосредственной угрозы для территории Японии.

Также партия выступила в поддержку планов закупить у США новейшие истребители короткого взлета и вертикальной посадки F-35B и создания первого в стране авианосца на базе самого крупного из имеющихся в распоряжении национальных Сил самообороны вертолетоносцев "Идзумо". Кроме того, правящая партия считает важным повышение обороноспособности в космосе и киберпространстве.

Так, в случае одобрения правительством новые рекомендации будут включены в конце года в документ об основных положениях оборонной политики Японии.

Напомним, ранее сообщалось, что Япония усиливает противоракетную оборону из-за угрозы со стороны Северной Кореи.