В Японії мають намір розвивати потенціал озброєння

Ліберально-демократична партія Японії до травня 2018 року підготує рекомендації уряду країни з метою розвитку потенціалу японських сил самооборони при нанесенні ударів по базах можливого противника. Про це повідомляє Kyodo.

Як наголошується, мова йде про прийняття на озброєння коштів для контратаки по пускових установках балістичних ракет у разі безпосередньої загрози для території Японії.

Також партія виступила на підтримку планів закупити в США новітні винищувачі короткого зльоту і вертикальної посадки F-35B і створення першого в країні авіаносця на базі найбільшого з наявних у розпорядженні національних Сил самооборони вертольотоносців "Ідзумо". Крім того, правляча партія вважає важливим підвищення обороноздатності в космосі і кіберпросторі.

Так, у разі схвалення урядом нові рекомендації будуть включені в кінці року в документ про основні положення оборонної політики Японії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Японія посилює протиракетну оборону через загрозу з боку Північної Кореї.