Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

В Японії мають намір розвивати потенціал озброєння

НовиниПолітика    16.03.2018 - 04:38
Фото: Японія
Фото: Японія

Мова йде про прийняття Японією на озброєння засобів для контратаки

Ліберально-демократична партія Японії до травня 2018 року підготує рекомендації уряду країни з метою розвитку потенціалу японських сил самооборони при нанесенні ударів по базах можливого противника. Про це повідомляє Kyodo.

Як наголошується, мова йде про прийняття на озброєння коштів для контратаки по пускових установках балістичних ракет у разі безпосередньої загрози для території Японії.

Також партія виступила на підтримку планів закупити в США новітні винищувачі короткого зльоту і вертикальної посадки F-35B і створення першого в країні авіаносця на базі найбільшого з наявних у розпорядженні національних Сил самооборони вертольотоносців "Ідзумо". Крім того, правляча партія вважає важливим підвищення обороноздатності в космосі і кіберпросторі.

Так, у разі схвалення урядом нові рекомендації будуть включені в кінці року в документ про основні положення оборонної політики Японії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Японія посилює протиракетну оборону через загрозу з боку Північної Кореї.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
Messenger Telegram Chrome
У Японії вшанували пам'ять жертв Фукусіми Маск показав нове відео запуску ракети Falcon Heavy
Теги: Збройні сили України, Японія, ракета
Супрун пояснила нову модель виклику лікарів додому
Страшне ДТП: у Києві біля заправки дівчина на Hyundai розбилася про Gelandewagen
"Мафію не обдуриш": Портников заявив про нову загрозу для України
Поки медики вибирали косметику: кричущий випадок в онколікарні Миколаєва розлютив українців
On Top