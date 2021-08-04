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В Японии начали обнародовать имена нарушителей карантина после возращения из-за границы

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Японии власти начали публично объявлять имена людей, которые не соблюдают карантин по коронавирусу после возвращения из-за границы. Обнародованы данные трех японцев, которые нарушили меры пограничного контроля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Министерство здравоохранения Японии заявило, что трое названых японцев явно пытались избежать контактов с властями после возвращения из-за границы.

Это первое объявление такого типа вызвало шквал предположений среди пользователей Twitter относительно информации об идентифицированных лицах, таких как их место работы и проживания.

Власти Японии просят всех, кто прибывает из-за границы, в том числе и граждан своей страны, провести две недели на карантине. В течение этого времени им рекомендуют воспользоваться приложением для смартфонов, которое отслеживает местонахождение, а также сообщать о состоянии здоровья.

Напомним, в конце июля Япония объявила чрезвычайное положение в трех регионах в районе Токио из-за роста больных COVID-19.

Отметим, в Японии продлили карантин, поскольку в стране обнаружили рекордную заболеваемость COVID-19.

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ЯпонияКарантинКоронавирус