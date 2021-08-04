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В Японії почали оприлюднити імена порушників карантину після повернення з-за кордону

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Японії влада почала публічно оголошувати імена людей, які не дотримуються карантину по коронавірусу після повернення з-за кордону. Оприлюднено дані трьох японців, які порушили заходи прикордонного контролю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Міністерство охорони Здоров'я Японії заявило, що троє названих японців явно намагалися уникнути контактів з владою після повернення з-за кордону.

Це перше оголошення такого типу викликало шквал припущень серед користувачів Twitter щодо інформації про ідентифікованих осіб, таких як їх місце роботи та проживання.

Влада Японії просить всіх, хто прибуває з-за кордону, в тому числі і громадян своєї країни, провести два тижні на карантині. Протягом цього часу їм рекомендують скористатися додатком для смартфонів, яке відстежує місцеперебування, а також повідомляти про стан здоров'я.

Нагадаємо, наприкінці липня Японія оголосила надзвичайний стан у трьох регіонах в районі Токіо через зростання хворих COVID-19.

Відзначимо, в Японії продовжили карантин, оскільки в країні виявили рекордну захворюваність COVID-19.

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