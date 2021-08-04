ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Японии начали обнародовать имена нарушителей карантина после возращения из-за границы

Новина українською →
Токио, Среда 04 августа 2021 15:59
В Японии начали обнародовать имена нарушителей карантина после возращения из-за границы Фото: в Японии начали публиковать данные нарушителей карантина (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Японии власти начали публично объявлять имена людей, которые не соблюдают карантин по коронавирусу после возвращения из-за границы. Обнародованы данные трех японцев, которые нарушили меры пограничного контроля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Министерство здравоохранения Японии заявило, что трое названых японцев явно пытались избежать контактов с властями после возвращения из-за границы.

Это первое объявление такого типа вызвало шквал предположений среди пользователей Twitter относительно информации об идентифицированных лицах, таких как их место работы и проживания.

Власти Японии просят всех, кто прибывает из-за границы, в том числе и граждан своей страны, провести две недели на карантине. В течение этого времени им рекомендуют воспользоваться приложением для смартфонов, которое отслеживает местонахождение, а также сообщать о состоянии здоровья.

Напомним, в конце июля Япония объявила чрезвычайное положение в трех регионах в районе Токио из-за роста больных COVID-19.

Отметим, в Японии продлили карантин, поскольку в стране обнаружили рекордную заболеваемость COVID-19.

Читайте РБК-Украина в Google News
Япония Карантин Коронавирус
NEWS
Суд начал избирать меру пресечения Чаусу
Суд начал избирать меру пресечения Чаусу
DAILY
Миллиарды от МВФ. Когда Украина получит транш и как его потратят
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Миллиарды от МВФ. Когда Украина получит транш и как его потратят