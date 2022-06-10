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В Японии начали делать куклы вуду с фотографиями Путина

Фото: президент РФ Владимир Путин (forbes ru)
Автор: Валерия Полищук

В пригороде Токио стали находить ритуальных соломенных кукол - вара нингё - с портретами президента РФ Владимира Путина. Подобные куклы вуду были найдены прибитыми к деревьям на территории семи храмов в городе Мацудо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today.

У одной из кукол, той, что была найдена в храме Масудо Канегасаку Куамано, также был сложен лист бумаги. Внутри него полное имя руководителя Кремля, его текущий возраст и дата рождения, все написанное на японском языке, а также сообщение "Молюсь о его смерти".

Отметим,

Ранее сообщалось, что Путина за рубежом сопровождает сотрудник президентской охраны, который собирает его мочу и экскременты в чемодан и забирает в Россию.

Кроме того, российское издание "Проект" провело расследование и выяснило, что Путин регулярно консультируется с отоларингологами и хирургами, которые специализируются на онкологии и проблемах щитовидной железы.

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