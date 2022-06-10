У Японії почали робити ляльки вуду з фотографіями Путіна

У передмісті Токіо стали знаходити ритуальних солом'яних ляльок - вара нінге - з портретами президента РФ Володимира Путіна. Подібні ляльки вуду були знайдені прибитими до дерев на території семи храмів в місті Мацудо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today .

В однієї з ляльок, тієї, що була знайдена в храмі Масудо Канегасаку Куамано, також був складний аркуш паперу. Всередині нього повне ім'я керівника Кремля, його поточний вік і дата народження, все написане японською мовою, а також повідомлення "молюся про його смерть".

Раніше повідомлялося, що Путіна за кордоном супроводжує співробітник президентської охорони, який збирає його сечу і екскременти у валізу і забирає в Росію.

Крім того, російське видання "Проект" провело розслідування і з'ясувало, що Путін регулярно консультується з отоларингологами та хірургами, які спеціалізуються на онкології та проблемах щитовидної залози.