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У Японії чоловік напав з ножем на пасажирів поїзда

НовиниПолітика    10.06.2018 - 06:00
Фото: японська поліція (flickr.com/yakinik)
Фото: японська поліція (flickr.com/yakinik)

В результаті події один чоловік загинув, поранені дві жінки

У Японії чоловік напав з ножем на пасажирів швидкісного поїзда, в результаті чого один чоловік загинув, двоє отримали поранення. Про це повідомляє видання NHK.

Напад стався ввечері в суботу, 9 червня, у швидкісному поїзді, що прямував з Токіо до Осаки.

Через деякий час після відправлення молодий чоловік несподівано почав розмахувати ножем і напав на пасажирів, які перебували з ним в одному вагоні.

Як повідомляє видання, чоловік 30-40 років був поранений в шию і згодом помер у лікарні, дві жінки отримали поранення в область голови.

Поліції вдалося затримати нападника - 22-річного Ітіро Кодзиму, який на допиті заявив, що не планував нападу, а був сильно роздратований.

Водночас, за інформацією каналу, в речах нападника знайдені численні колючо-ріжучі предмети.

Нагадаємо, у Німеччині поліція ліквідувала чоловіка, який поранив ножем одного з пасажирів потягу, що прямував з Кельна.

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Теги публікації: поезд, Японія, нападение  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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