Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Германии неизвестный напал с ножом на пассажира поезда, есть пострадавший

НовостиПроисшествия    30.05.2018 - 22:37
Фото: полиция Германии (facebook.com-BundespolizeiKarriere)
Фото: полиция Германии (facebook.com-BundespolizeiKarriere)

Полиция застрелила нападавшего на пассажира

В Германии неизвестный напал с ножом на пассажира поезда, в результате пострадал один человек. Об этом сообщает газета Bild.

Как отмечается, полиция ликвидировала мужчину, который ранил ножом одного из пассажиров поезда, следовавшего из Кельна.

Так, сообщения о нападении поступили, когда поезд прибыл на вокзал города Фленсбург. Когда представители власти подошли к мужчине, который находился в вагоне, он напал на одного из стражей порядка. Однако после этого другой полицейский застрелил подозреваемого.

Напомним, ранее сообщалось, что в Австрии полиция задержала мужчину, который подозревается в нападении с ножом на прохожего у Северного вокзала в Вене.

Так, 7 марта, в Вене мужчина напал с ножом на прохожих, в результате чего были ранены трое людей на улице Пратерштрассе у входа в метро. Мужчина, женщина и их взрослая дочь получили тяжелые ранения и были доставлены в больницу.

В Берлине в 2018 году состоится немецко-украинский экономический форум Германия надеется убедить США не вводить ввозные пошлины на сталь и алюминий для ЕС
Теги публикации: Германия, нападение  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
"Оборвался трос": в сети рассказали о падении с популярного аттракциона (видео)
"Искренняя и скромная": на Донбассе убили 15-летнюю украинку (фото)
Украинский музыкант попал в ужасное ДТП в центре Киева (фото)
В семье Олега Винника случилось горе
On Top