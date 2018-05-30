В Германии неизвестный напал с ножом на пассажира поезда, есть пострадавший

Полиция застрелила нападавшего на пассажира

В Германии неизвестный напал с ножом на пассажира поезда, в результате пострадал один человек. Об этом сообщает газета Bild.

Как отмечается, полиция ликвидировала мужчину, который ранил ножом одного из пассажиров поезда, следовавшего из Кельна.

Так, сообщения о нападении поступили, когда поезд прибыл на вокзал города Фленсбург. Когда представители власти подошли к мужчине, который находился в вагоне, он напал на одного из стражей порядка. Однако после этого другой полицейский застрелил подозреваемого.

Напомним, ранее сообщалось, что в Австрии полиция задержала мужчину, который подозревается в нападении с ножом на прохожего у Северного вокзала в Вене.

Так, 7 марта, в Вене мужчина напал с ножом на прохожих, в результате чего были ранены трое людей на улице Пратерштрассе у входа в метро. Мужчина, женщина и их взрослая дочь получили тяжелые ранения и были доставлены в больницу.