В Японии медики выступают за проведение Олимпиады без зрителей

Отчет, подготовленный главным советником по вопросам здравоохранения Сигеру Оми, был выпущен после того, как глава оргкомитета Токио-2020 сказал газете Sankei, что хочет допустить до 10 тысяч зрителей на стадионы.

Издание пишет, что отмена мероприятия обойдется организаторам, правительству Токио, спонсорам и страховщикам дорого.

"Это мероприятие отличается от обычных спортивных мероприятий масштабом и социальным интересом, а также тем, что оно совпадает с летними каникулами. Существует риск, что перемещение людей и возможности для взаимодействия во время Олимпийских игр распространят инфекции и перегрузят медицинскую систему", - сказали эксперты.

Они утверждают, что проведение игр без зрителей - наименее рискованный вариант.