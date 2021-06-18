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В Японії медики виступають за проведення Олімпіади без глядачів

Автор: РБК-Україна

Провідні медичні експерти Японії попередили, що проведення Олімпіади під час пандемії коронавірусу може значно збільшити число хворих. Медики виступили за проведення змагань без глядачів.

Про це пише RTE.

Звіт, підготовлений головним радником з питань охорони здоров'я Сігеру Омі, був випущений після того, як глава оргкомітету Токіо-2020 сказав газеті Sankei, що хоче допустити до 10 тисяч глядачів на стадіони.

Видання пише, що скасування заходу обійдеться організаторам, уряду Токіо, спонсорам і страховикам дорого.

"Цей захід відрізняється від звичайних спортивних заходів масштабом і соціальним інтересом, а також тим, що він збігається з літніми канікулами. Існує ризик, що переміщення людей і можливості для взаємодії під час Олімпійських ігор поширять інфекції і перевантажать медичну систему", - сказали експерти.

Вони стверджують, що проведення ігор без глядачів - найменш ризикований варіант.

Раніше повідомлялося, що Японія скасовує надзвичайний стан, пов'язаний з пандемією коронавірусу за місяць до проведення Олімпійських ігор.

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Олімпіада 2020