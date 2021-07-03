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В Японии после ливня возник оползень. Без вести пропали 20 человек

Автор: Юлия Струк

В Японии после проливного дождя возник большой оползень к юго-западу от Токио. Были разрушены 10 домов, а 20 человек пропали без вести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo News.

Указано, что пожарные проводят поисково-спасательные операции в районе оползня в Атами, префектуре Сидзуока. Там расположены спа-курорты.

Правительство префектуры обратилось за помощью к силам самообороны для ликвидации последствий стихийного бедствия, которое произошло около 10:30 утра по местному времени.

Премьер-министр Есихидэ Суга провел переговоры с министром стихийных бедствий Ясуфуми Танахаши по поводу оползня и других бедствий, связанных с дождем.

Отмечается, что проливной дождь также нарушил работу системы общественного транспорта. Ненадолго приостановили движение сверхскоростных поездов Синкансэн на участках между Токио и Син-Осака.

Японское метеорологическое агентство информирует, что за 72 часа в Хаконэ, префектура Канагава, выпало 790 миллиметров осадков, а в Готембе, префектура Сидзуока, - более 550 мм.

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Японияоползеньпропавшие без вестиТокио